توقف الاتصالات جراء قطع كابل للألياف البصرية في مصراتة

أعلنت شركة «هاتف ليبيا»، قطع كابل الألياف البصرية (NGBN) بمدينة مصراتة، اليوم الإثنين، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات على المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية.

وأوضحت الشركة أن «قطع كابل (NGBN) بمدينة مصراتة على بعد11 كلم في اتجاه الخمس حدث بسبب قيام أحد المواطنين بالحفر؛ مما تسبب في توقف حركة الاتصالات على المناطق (الوسطى والجنوبية والشرقية)».

وأكدت شركة «هاتف ليبيا» أن الفرق الفنية انتقلت على الفور إلى موقع الكابل، وباشرت العمل على صيانة الكابل لعودة الاتصالات.

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