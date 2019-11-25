المواد المسروقة من شركة الكهرباء تقدر بأكثر من مليون دينار

رصدت الشركة العامة للكهرباء إجمالي المواد الكهربائية المسروقة والقيم المالية لها خلال السنوات الخمس الأخيرة من سنة 2015 إلى سنة 2019 والتي بلغت في المجمل (1,285,255,550)

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن المسروقات هي “محولات قدرة عدد (9) بقيمة ( 193,017,000 د.ل)، أعمدة كهربائية عدد (73) بقيمة ( 49,746,400 د.ل)، عوازل كهربائية عدد (68) بقيمة (د.ل 3,468,000)، أسلاك كهربائية م ط (179720) بقيمة (958,122,150 د.ل)، كوابل كهربائية م ط (105) بقيمة (6,525,500 د.ل)، مفاتيح كهربائية عدد (2) بقيمة (د.ل 1,069,000)، خلايا كهربائية عدد (2) بقيمة (د.ل 37,275,000)، وحدة حلقية عدد (1) بقيمة (د.ل 31,350,000)”.

ودعت الشركة الجهات المعنية للتدخل ومساندة الشركة لحماية الشبكة الكهربائية ومكوناتها من العابثين الأمر الذي انعكس بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي كما ينعكس سلباً على الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا