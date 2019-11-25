اجتماع المزارعين لحلحلة المشاكل وإنقاذ شجرة النخيل من الآفات بهون

شهد مقر الجمعية التعاونية الزراعية بمدينة هون، انعقاد اجتماع ضم إدارة الجمعية مع عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين، تم خلاله عرض المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المزارع، خاصة ما يتعلق بتوفر المبيدات، ومكافحة افة سوسة النخيل الحمراء، التي تشهد انتشارا واسعا مهددة الاقتصاد القومي.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ العديد من المحاضرات وورش العمل التثقيفية والإرشادية، لتوعية المزارعين بطرق مكافحة الافات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع موسع لاختيار مجلس إدارة للجمعية الزراعية هون، توكل له مهام الاهتمام بالمزارعين، وتوفير كافة احتياجاتهم .

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