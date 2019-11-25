شركة الكهرباء تبحث الاحتياجات المطلوبة لتغذية آبار المياه بمدينة الزنتان

اجتمع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي اليوم الاثنين بمقر الشركة في السواني مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني ومستشار المدير التنفيذي لشؤون التوزيع ومدير عام التوزيع المكلف ومدير إدارة الجبل المكلف ومدير إدارة متابعة مشروعات الجهد المتوسط بالإدارة العامة لمشروعات التوزيع ومدير إدارة مشروعات التوزيع ومدير دائرة متابعة المشروعات.

وبين المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء أن الاجتماع تناول الاحتياجات المطلوبة لتغذية كافة آبار المياه بمدينة الزنتان.

وأفاد المدير التنفيذي للشركة بأنه قد تم حصر كافة الاحتياجات اللازمة لتغذية آبار المياه بمنطقة الجبل الغربي والتي من ضمنها مدينة الزنتان وإحالة تلك الاحتياجات إلى المجلس الرئاسي، كما تم إصدار التعليمات لإدارة التوزيع بالمنطقة بشأن تذليل كافة الصعاب وإيجاد حلول للمختنقات بالشبكة العامة بالمنطقة .

وتناول الاجتماع مناقشة المشاريع الاستراتيجية لتغذية مناطق الجبل الغربي حيث أفاد مدير إدارة متابعة مشروعات الجهد المتوسط بالإدارة العامة لمشروعات التوزيع أن العمل جاري ويصل إلى نسب إنجاز متقدمة.

وأشار المدير التنفيذي للشركة إلى ضرورة تعاون وتجاوب مناطق الجبل الغربي خلال الذروة الشتوية القادمة فيما يخص برنامج طرح الأحمال حفاظاً على استقرار الشبكة وتفادياً لحدوث إظلام تام.

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