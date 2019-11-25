الشويهدي: التفاوض مع حفتر مضيعة للوقت ويجب حسم المعركة على الأرض

ليبيا – إعتبر العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي أن تصريحات الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري الأخيرة جاءت نتيجة الضغط الحاصل خلال الأيام السابقة بخصوص مزاعم التدخل الروسي بعد تقارير صحفية تناولت تواجد الروس داخل الجبهات حسب قوله.

الشويهدي وصف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد تصريحات المسماري بـ”الغبيه”، لافتاً إلى أن المسماري لا يدرك نتائج التصريحات فهو يحاول إقناع الولايات المتحدة الأمريكية أن ما يوجد من تدخل روسي فيما وصفه بـ “الإنقلاب على السلطة الشرعية” عبارة عن تدخل فني ومختصر على إصلاح الآليات العسكرية.

وتابع قائلاً:” هؤلاء الفنيين موجودين من 2014 والأمريكان يعلمون ذلك لأن اغلب الأسلحة الليبية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لم تشعر بخطر فمن قبل الثورة كانوا الخبراء والفنيين الروس يأتوا لليبيا ويبحثون ويعملون صيانة للقطع العسكرية الخردة لكن الإحراج الكبير الذي حدث هو إحراج روسيا الإتحادية التي تصرح بأنها لا تتدخل في ليبيا وليس لها أي علاقة في مناصرة طرف ضد طرف لكنه بهذا التصريح يؤكد التدخل الروسي بالانقلاب”.

ويرى أن روسيا لم تتدخل في الصراع كحكومة لكن تدخلها كان عن طريق الشركات الأمنية المرتزقة التي تعمل بها روسيا حسب زعمه ، مؤكداً على أن المنظومة الغربية بالكامل سواء أمريكا وأوروبا لا تسمح لترامب أن يترك مناطق نفوذها للروس.

كما استطرد حديثه:” هنا شعرت بالخطر في مناطق نفوذ المنظومة الغربية وليبيا تعتبر أحد هذه المناطق، أصبحت ترسل إشارات دقيقة لحفتر و حلفائه بشأن وقف للتدخل”.

وإتهم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بأنه لا يؤمن بالحلول السلمية لذلك فإن جميع ما يحدث من تفاوض وإتصالات مع حفتر عبارة عن مضيعة للوقت وفقاً لقوله، لافتاً إلى أن حفتر لا يهمه من يموت بل يحاول زيادة عدد القتلى لإقناع من يناصره في المنطقة الشرقية أنه قام بدفع ثمن كبير.

وفيما يتعلق بتصريحات المسماري بشأن مؤتمر برلين علق قائلاً:” هذا الرجل لا يملك إرادته هناك دول تسير خليفة حفتر والتي طالبته بالترحيب بالسلام والحلول السليمة ومؤتمر برلين لكن بعد الاجتماع الأخير في برلين وصلت له معلومات عن طريق هذه الدول أن الوضع ليس في صالحه ومن الممكن وجود مخرج آخر لذلك خرج المسماري يرفض أي حلول سلمية ويهدد انه ما يحدث في برلين سيبقى في برلين نحن كليبيين سندفع ثمن غباء تهور هذا الرجل”.

كما جدد تأكيده على أن الحديث مع حفتر والتفاهم معه سياسياً عبارة عن مضيعة للوقت، مستبعداً الجلوس معه على طاولة المفاوضات وضرورة أن يكون هناك حسم في المعركة على الأرض كونه لا يجيد لغة الحوار بحسب تعبيره.

وأضاف :” أن حفتر يكون موجود بالإجتماعات جسد فقط ومن نتحاور معه هم دول فحكومة السراج عندما تجتمع مع حفتر لا تجلس معه بل مع الدول الداعمة له حتى الاجتماعات التي تحدث في أبو ظبي أو باريس و إيطاليا كانوا الفرنسيس و الإماراتيين موجودين، نحن مشكلتنا في دولتين اقليميتين”.

ختاماً أشار إلى أن المشير حفتر لن يتأسف على الدماء التي سفكت وما يهمه هو الوصول لكرسي الحكم ولمصلحته الشخصية وفقاً لحديثه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية