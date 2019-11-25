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وزير الخارجية البحريني يكشف امرا صادماً بشأن زيارة “السراج” للمنامة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خلافا لما أعلنت عنه الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الوطني على موقع “فيسبوك” يوم أمس الأحد بخصوص جدول أعمال سياسي بحثه فايز السراج في العاصمة البحرينية المنامة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فقد ظهرت “تغريدة رسمية” بحرينية وجّهت ما بدا أنه “مخالفا لما أوردته وسائل إعلام الوفاق.

وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل ثاني في تغريدة على “تويتر” إن السراج قام بزيارة خاصة لمملكة البحرين ولم يكن هناك أي أجندة سياسية لزيارته، وأن مملكة البحرين على موقفها الثابت من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة، وهو ما يعني بحسب تغريدة الوزير البحريني أن نشاط السراج في المنامة لم يكن مخصصا لبحث أي موضوع سياسي.

ويقوم السراج بزيارة لمملكة البحرين لم يكن معلنا عنها من قبل وهو ما أثار هذا اللبس بشأن الزيارة التي أوضحت الحكومة البحرينية حقيقتها اليوم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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