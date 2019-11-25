وزارة العدل تفتح باب القبول لدورة ضباط بجهاز الشرطة القضائية

أعلنت وزارة العدل بالحكومة المؤقتة اليوم، عن فتح باب القبول لدورة الضباط بجهاز الشرطة القضائية، من خريجي الجامعات العامة في عدد من التخصصات.

وأوضحت الوزارة أن الطلبات تقدم في مكتب وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية بمدينة بنغازي حتى منتصف شهر ديسمبر القادم، مشيرة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، للرفع من أداء جهاز الشرطة القضائية للقيام بالمهام المنوطة به، إضافة إلى ضخ دماء جديدة من أجل توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية واحترام حقوق الإنسان، لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

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