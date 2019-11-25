مسؤولون: الجيش الوطني أسقط المُسيّرة الأميركية بالخطأ

قال مسؤولون ليبيون اليوم الاثنين إن قوات الجيش الوطني أسقطت الطائرة الأميركية بدون طيار فوق طرابلس عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”، فقدان الطائرة يوم الخميس أثناء قيامها بتقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف، رافضة الإدلاء بمزيد من التفاصيل اليوم، سوى أن الحادث قيد التحقيق.

وقال مسؤول كبير في القيادة العامة للجيش الوطني إنهم أخطأوا في التعرف على هوية الطائرة، واعتقدوا أنها طائرة تركية الصنع تستخدمها الجماعات المسلحة في طرابلس.

وقال المسؤول إن الجيش الوطني الليبي اعتذر عن إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار و”اتفق مع الأمريكيين على تنسيق عملياتهم على طرابلس والمناطق المحيطة بها لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل”.

وأضاف مسؤول آخر أن عناصر الجيش الوطني لم يشاركوا صورا للطائرة الأميركية بدون طيار على الإنترنت كما يفعلون عادة عندما يسقطون طائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرة الإيطالية الأسبوع الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين تحدثوا معها شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بإبلاغ وسائل الإعلام.

وفرض الجيش الوطني يوم السبت الماضي “منطقة حظر طيران” فوق طرابلس، قائلاً إن جميع الرحلات الجوية فوق العاصمة والبلدات القريبة “محظورة دون تنسيق مسبق”.

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