الرقابة الإدارية تنظم دورة حول تكوين قيادات الصف الثاني

نظمت هيئة الرقابة الإدارية دورة تدريبية أمس في مدينة بنغازي بعنوان “تكوين قيادات الصف الثاني”، والتي تنفذها مجموعة الجهود المشتركة للتدريب والاستشارات.

ووفق الهيئة، فقد شارك في افتتاح اليوم الأول للدورة رئيس الهيئة عبد السلام الحاسي، ومدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة.

الحاسي أكد في كلمة الافتتاح أن من اهتمامات الهيئة تطوير أداء العاملين، والسعي لتوفير الإمكانيات التي من شأنها الرفع من كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.

وأشارت الرقابة الإدارية إلى أن هذه الدورة هي الثانية من نوعها، وتستهدف قيادات الصف الثاني بفروع الهيئة بالزنتان والواحات والكفرة وأجدابيا وبنغازي والمرج.

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