رئيس الرقابة الإدارية يلتقي اللجان المشكلة لتقييم أداء شركتي الخليج والجوف

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي أمس، مع أعضاء اللجان المشكلة لتقييم أداء شركة الخليج العربي للنفط، وشركة الجوف للتقنية النفطية، وذلك خلال زيارته إلى مقر فرع الهيئة بمدينة بنغازي.

الاجتماع حضره مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة، ومدير فرع الهيئة ببنغازي، وتناول سير العمل بهذه اللجان، حيث أكد الحاسي على أهمية أن يعكس عمل هذه اللجان آلية عمل الهيئة ودورها في متابعة كافة الجهات، إضافة إلى أن تكون نتائج عملها على مستوى من الأهمية حتى يتم إدراجها في التقرير السنوي للهيئة.

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