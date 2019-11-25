مصدر عسكري: الأيام القادمة تحمل الكثير من العمليات العسكرية البرية

أكد مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، أن الوضع العسكري في جبهات ومحاور القتال بالعاصمة طرابلس ممتاز جدا، مشيرا إلى أن الوحدات العسكرية تتقدم وفقا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقال المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن اليوم عمل كبير يضاف إلى إنجازات القوات الجوية الليبية، حيث تم استهداف تحرك عسكري وتجمع للجماعات الإرهابية في منطقة القربوللي مدخل السلام الشرقي للعاصمة طرابلس، علما بأن هذه الطريق هي الرابط والشريان الذي تمر من خلالها الآليات والأسلحة والذخائر القادمة من منطقة مصراتة لدعم الجماعات الإرهابية المتواجدة داخل العاصمة”، بحسب تعبيره.

وفيما يتعلق بالوضع على الأرض، قال المصدر، “إن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي نجحت في فرض سيطرتها على كل المواقع والتمركزات المتقدمة للعدو، كما أجبرته على التراجع إلى نقاط متأخرة، والأيام القليلة القادمة تحمل في طيتها الكثير من العمليات العسكرية البرية وهذا ما نستطيع البوح به الآن وذلك من أجل الحفاظ على السرية وضمان نجاح العمليات”.

وتابع المصدر، “المواقف السياسية لا تعني لنا شيء وليس لها علاقة بالذي تقوم به الوحدات القتالية على اأارض نحن أصحاب القرار، ونحن من نملك ساعة خلاص بلادنا من تلك الجماعات الإرهابية، حتى وأن كانت مدعومة من بعض الدول، وكما صرحت الخارجية الأمريكية لن نهتم بمؤتمر برلين وسوف نحكم على الموقف الليبي من على ما سوف يحدث على الأرض ونحن كذلك أيضا سوف نحقق تقدمات على الأرض والأيام كفيلة بإثبات ذلك”.

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