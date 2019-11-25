انقطاع التيار الكهربائي عن التكبالي والخلة بسبب الاشتباكات جنوب طرابلس

انقطع التيار الكهربائي عن منطقتي التكبالي والخلة، نتيجة الاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس، والتي أدت لانفصال خط التكبالي / الهضبة رقم 2 جهد 30 كيلو فولت، والمغذي لمحطتي التكبالي والأكاديمية الأمنية.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أنها قامت على الفور بتغذية أحمال المناطق التي فقدت التغذية عن طريق مصادر بديلة بكوابل صلاح الدين جهد 30 كيلو فولت، «بجهود مشغلي غرفة التحكم الفرعي طرابلس ووحدة تشغيل صلاح الدين».

1.285 مليون دينار تكلفة الأسلاك والمعدات المسروقة في طرابلس خلال 5 سنوات

ولفتت الشركة إلى أن الخط رقم 1 جهد 30 كيلو فولت، تعرض في وقت سابق للفصل بسبب الاشتباكات أيضا، ولم تتمكن الفرق الفنية التابعة للشركة من الدخول إلى المواقع المطلوبة لإجراء عمليات الصيانة بسبب الأوضاع الأمنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا