اتفاقية بين شركة الخليج و”أر بي إس” لمسح وإزالة الألغام بمسطح برقة

اجتمع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان اليوم، مع المدير الفني لشركة أر بي إس الإنجليزية للطاقة والبيئة ديفيد دينمان، في مقر الشركة بمدينة بنغازي.

ووفق الشركة فقد تم خلال الاجتماع توقيع عقد لتنفيذ خدمات مسح وإزالة الألغام ومخلفات الحرب بالامتياز سبعة وخمسين بمسطح برقة، والذي يهدف لتهيئة المنطقة لتكون آمنة للاستخدام الإنتاجي وعمليات الاستكشاف حسب البرامج المعتمدة بالخصوص، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ شركة أر بي إس في نقل معداتها إلى ليبيا مطلع الأسبوع القادم.

وأكدت شركة الخليج أن هذا العمل يمكنها من رفع احتياطاتها النفطية وتعويض ما تنتجه من نفط وغاز.

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