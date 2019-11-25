صحة المؤقتة تبحث خطة الوزارة للعام القادم

عقد وزير الصحة في الحكومة المؤقتة سعد عقوب اليوم الاثنين، اجتماعاً مع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي بحضور مديري الإدارات بديوان الوزارة، ومديري المكاتب الأقسام.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة حزمة من المواضيع والقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة .

وناقش المجتمعون تنظيم العمل بالقطاع الصحي الليبي، ومصروفات عام 2019 ، وإتمام الحساب الختامي وميزانية عام 2019 من الباب الثاني وباب التطوير والتحسين، إلى جانب الملاك الوظيفي ومعدلات الأداء، وآلية تدوير الأدوية والمعدات الطبية بين المستشفيات التعليمية، وخطة الوزارة لعام 2020 في مجال التدريب بالداخل والخارج، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة مع المستشفيات داخل وخارج الدولة الليبية .

وناقش عقوب ما تم اتخاذه من إجراءات لمتابعة تفعيل قرارات مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، بشأن تفعيل شُعب التمريض، وتوطين العلاج بالداخل ولجان العلاج بالخارج في المستشفيات التعليمية، وتسهيل التعامل بين الإدارات الداخلية والخارجية وإقرار نظام البصمة في الحضور والانصراف والأرشفة الإلكترونية بالمرافق الصحية .

وتناول الاجتماع مناقشة ميزانية المرافق الصحية لعام 2019، وآلية صرف بند التحسين والتطوير بالمستشفيات العامة والتعليمية والمراكز التخصصية، وبحث العقبات التي تُعيق عمل المنشآت الطبية، والتأكيد على أهمية التواصل بين المرافق الصحية ووزارة الصحة.

وطالب وزير الصحة خلال الاجتماع مديري الإدارات بالوزارة بضرورة الالتزام بالقوانين الرسمية وإتمام إجراءات الجرد السنوي والحساب الختامي تمهيدًا لإعداد وتجهيز التقرير الختامي لعام 2019 .

وأكد عقوب أن مغادرة مسؤولي المراكز الصحية والمستشفيات يجب أن تتم بإذن مُغادرة كتابي صادر عن وزارة الصحة، وأن تلبية مدراء المراكز الصحية لدعوات الجهات الدولية يجب أن تتم بعلم وموافقة الوزارة.

وأوضح وزير الصحة أنه يسعى من خلال هذه الاجتماعات والإجراءات إلى ضبط وتنظيم سير عمل قطاع الصحة خلال العام 2019 وبالتالي رفع مستوى الخدمات التي يُقدمها للمواطنين بما يلبي تطلعاتهم .

واستعرض الحاضرون آلية عمل شعب ومعاهد التمريض الطبية بالمستشفيات التعليمية والمراكز الطبية وإمكانية توفير مخرجات وفق ما تحـتاجه وزارة الصحة من تخصصات طبية مساعدة وفنية والعمل على استكمال إقامة الدورات التدريبية وتفعيل التدريب والتطوير بالداخل للاستفادة المثلى من المستشـفيات التعليمـية والمراكز الصحية المتخصصة ومراكز معاهد تنمية القوي العاملة الطبية لأغراض التدريب وبرامج الدراسات العليا وبرامج التعليم الطبي المستمر وتشجيع بناء شراكات علمية وبحثية مع الجامعات الليبية في إجراء البحوث العلمية والصيدلة السريرية والدراسات المشتركة وتبادل المعلومات للمساهـمة في بناء منــظومة متــكاملة واستراتيجية طويلة المدى للجوانب الطبية وإعداد تصور للمسار التنموي ورفع جــودة وكفاءة الأداء في كـلا الجانبين.

ووجه وزير الصحة خلال الاجتماع تعليماته بضرورة تقديم كافة الدعم لقوات الجيش الوطني الليبي التي أطلقت مؤخرا عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس وتمكنت من خلالها هذه القوات من السيطرة على عدد من المناطق المتاخمة للعاصمة.

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