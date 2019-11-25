حزب تونسي يطالب بتجميد العضوية الحزبية لكل وزير

طالب حزب صوت الفلاحين التونسي، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بتجميد عضوية أعضاء الحكومة الجديدة صلب الأحزاب التي ينتمون إليها.

وقالت عضو المكتب التنفيذي بالحزب مريم الشتيوي بن ميم، في تصريح إعلامي عقب التقاء رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الإثنين بقصر الضيافة بقرطاج إن وفد الحزب الذي ترأسه فيصل التبيني طالب من رئيس الحكومة فرض قرار ينص على تجميد عضوية كل وزير صلب الأحزاب الذي ينتمي اليه لضمان حياد قرارات الحكومة.

وبينت أن حزب صوت الفلاحين قدم عدة مقترحات لرئيس الحكومة المكلف وعلى رأسها المطالبة بتحييد وزارة الفلاحة عن أي حزب سياسي أو منظمة ومنحها الأولوية القصوى من بين الوزارات.

وحث حزب صوت الفلاحين رئيس الحكومة المكلف على العمل على تثمين المنتوج الفلاحي التونسي المصدر إلى الخارج، ومساعدة الفلاح على مواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها.

وشددت مريم الشتيوي على أن تموقع حزب صوت الفلاحين في المعارضة، لا يعني بالضرورة ألا يكون ممثلا في الحكومة، خاصة اذا ما كان هاجسها الوحيد خدمة مصلحة تونس والشعب التونسي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا