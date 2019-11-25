مقابل التخلي عن حفتر وبوساطة تركية.. الوفاق تعرض تسليم البُحاث الروس وأمريكا تطلب استبدالهم بجاسوس محتجز بروسيا

كشفت مصادر مُطلعة، أن حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، عرضت على السلطات الروسية، تسليمهم الخبراء الروس المُحتجزين لدى ميليشيا الردع التي يترأسها عبد الرؤف كارة، منذ شهر يوليو الماضي.

وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، أن تسليم الخبراء إلى روسيا، كان سيكون مقابل تخليها عن دعم خليفة حفتر، على أن تكون عملية التسليم بوساطة تركية. وبيّنت المصادر، أن المسؤولين في أمريكا، رفضوا هذه العملية، موضحة أنه عند زيارة كل من فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق، ومحمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية، إلى الولايات المُتحدة، عرضت أمريكا استبدال الخبراء الروس، بالجاسوس الأمريكي، والموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، المُحتجز لدى موسكو.

وأكدت المصادر، أنه تمت الموافقة على هذا الأمر، على أن تكون عملية استبدال الخبراء الروس، بالجاسوس الأمريكي، بوساطة تركية، موضحة أنه تم الموافقة على هذا الشرط أيضًا. يشار إلى أن وكالة “بلومبرج” الأمريكية أفادت في 5 ناصر/يوليو الماضي، بأن قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق، أوقفت مواطنين روسيين اثنين في طرابلس لـ”محاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة” في البلاد. وكان رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، أعلن عن احتجاز رئيس مجموعة الأبحاث الميدانية لمؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغالي والمترجم سامر حسن علي في طرابلس.

وقالت المؤسسة في بيان لها، طالعته وترجمته “أوج”، إن مجموعة الأبحاث وعلى رأسها مكسيم شوغالي موجودة في ليبيا بالتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية، تعرضت للاعتقال في العاصمة طرابلس، وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يتم حل سوء التفاهم قريبا ويطلق سراح موظفيها بأسرع وقت ممكن. وكان مصدر دبلوماسي، كشف أن مكتبًا أمنيًا بالسفارة الأمريكية في تونس، وراء تقديم معلومات لحكومة الوفاق، وميليشيا الردع الذي يترأسها عبد الرؤف كارة، للقبض على خبراء مركز الأبحاث الروس.

وأوضح المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات لـ”أوج”، أن الخبراء الروس كان عملهم مختصًا بالعمل الانتخابي وطرق تنظيم الانتخابات، بالإضافة لإجراء دراسات ميدانيةً علي أرض الواقع وتدريب فرق من الشباب في مجال الانتخابات، إيمانًا منهم بضرورة قياس اتجاهات الرأي العام ومتطلبات المرحلة المقبلة ليكون رأي الشعب الليبي هو عنوان تلك المرحلة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم القبض على مجموعة الباحثين بتاريخ 5 ناصر/يوليو الماضي بتهمة أنهم يقومون بعمل استخباراتي، مؤكدًا أنه من المعروف للجميع أنهم دخلوا بطريقة شرعية، وبتأشيرة قانونية، لافتًا إلى أن عملهم كان من خلال منظمة عبر العالم، العاملة في مجال الانتخابات. وأكد المصدر، أن فريقًا استخباراتيًا أمريكيًا مقيم في قرية بألم سيتي بمدينة جنزور، قام بالتحقيق مع الخبراء الروس.

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