«الوطني لمكافحة الأمراض» يقرر مد حملة التطعيم ضد الإنفلونزا حتى 19 ديسمبر

قرر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، استمرار حملة التطعيم ضد الإنفلونزا حتي 19 ديسمبر المقبل، على كافة المدن الليبية في جميع المراكز الصحية.

وانطلقت حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا، يوم السبت 16 نوفمبر الحالي، بإشراف إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والتي كان مقررا لها الانتهاء في 28 من الشهر ذاته، قبل قرار اليوم.

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وأصدر النجار، تعميما لمشرفي برنامج التطعيمات بمناطق ومدن ليبيا، بشأن استمرار حملة التطعيم ضد مرض الانفلونزا، وفق بيان للمركز اليوم.

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