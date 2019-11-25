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باشاغا يدعو لمحاسبة معرقلي “مسار أمن الدولة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أن استتباب الأمن وبسطه عامل أساسي ومهم في بناء الدول والمجتمعات.

وجاءت تصريحات باشاغا خلال اجتماع عقده الاثنين، في طرابلس، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ورئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت، ورئيس الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير أمن طرابلس المكلف، ومسؤولين أمنيين آخرين.

ونوه الوزير في الاجتماع إلى ضرورة محاسبة معرقلي مسار أمن الدولة من خلال التعدي على المؤسسات الحيوية، موضحا أن وضع خطة أمنية مشددة مهمة من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي، مشيرا إلى ضرورة إعداد خطة إعلامية محكمة للرد على ما أسماه بالإعلام المضاد من خلال الشائعات والأخبار الكاذبة.

وشدد الوزير على ضرورة محاسبة كل من تشكل حريته خطراً على أمن الوطن والمواطن للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، حسب وصفه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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