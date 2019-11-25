توقف الاتصالات بمناطق الشرق والجنوب والوسطى بسبب لقطع كابل بمصراتة

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة هاتف ليبيا، عن قطع كابل بمدينة مصراتة على بُعد 11 كيلومتر في اتجاه مدينة الخمس، بسبب قيام أحد المواطنين بالحفر مما أدى ذلك إلى انقطاع الاتصالات عن المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى.

وبحسب ما نشرت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اليوم الإثنين، فقدت أكدت شركة هاتف ليبيا أن العمل جاري على صيانة كابل الألياف البصرية المقطوع (NGBN) لعودة الاتصالات.

وتسببت هذا الاعتداء المتكررة من قبل المواطنين في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت لشركتي ليبيانا والمدار الجديد وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

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