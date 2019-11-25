محلي تاورغاء يناشد الجهات المعنية بإيقاف رمي المخلفات في المدينة

ليبيا – عقد رئيس وأعضاء المجلس المحلي تاورغاء أمس الأحد إجتماعاً لمناقشة العديد من الأمور التي تهم المواطنين العائدين لمدينتهم كذلك المقيمين بالمخيمات وسبل تقديم أفضل الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للمجلس المحلي تاورغاء العمل على دعم الإستقرار بالمدينة بنقل كافة المكاتب الخدمية لمدينة تاورغاء وفتح مقر مؤقت للمجلس بالإضافة إلى تحديد موعد اجتماع للأهالي لاختيار مجلس محلي جديد بالتوافق خلاف الموجودين الحاليين .

كما تطرق الإجتماع لمشكلة المخلفات التي تلقى بالمدينة ومخاطبة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية لايقافها كما تم التطرق للمصابين بذبابة اللشمانيا وتقدم الدعم المناسب لادارة المستشفى بتاورغاء.



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