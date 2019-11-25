توقيع عقد لإزالة الألغام في “برقة”

وقعت شركة الخليج العربي للنفط الإثنين عقداً مع شركة “آر بي إس” الإنجليزية للطاقة والبيئة يتم بموجبه تقديم الخدمات في مجال مسح وإزالة الألغام ومخلفات الحروب بمسطح برقة.

وتم التوقيع بعد اجتماع عقده رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج محمد بن شتوان مع المدير الفني لشركة آر بي إس ديفيد دينمان الذي بدوره سيعطي الإذن مباشرة للشركة للبدء في نقل معداتها إلى ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي أن هذه الخطوة تهدف إلى تهيئة المنطقة لتكون آمنة للاستخدام الإنتاجي من قبل فرق المسح السايزمي، وعمليات الاستكشاف حسب البرامج المعتمدة بالخصوص.

وتأمل شركة الخليج العربي إلى رفع احتياطاتها النفطية وتعويض ما تنتجه من نفط وغاز.

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