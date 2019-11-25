اخبار ليبيا الان

توقيع عقد لإزالة الألغام في “برقة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقعت شركة الخليج العربي للنفط الإثنين عقداً مع شركة “آر بي إس” الإنجليزية للطاقة والبيئة يتم بموجبه تقديم الخدمات في مجال مسح وإزالة الألغام ومخلفات الحروب بمسطح برقة.

وتم التوقيع بعد اجتماع عقده رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج محمد بن شتوان مع المدير الفني لشركة آر بي إس ديفيد دينمان الذي بدوره سيعطي الإذن مباشرة للشركة للبدء في نقل معداتها إلى ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي أن هذه الخطوة تهدف إلى تهيئة المنطقة لتكون آمنة للاستخدام الإنتاجي من قبل فرق المسح السايزمي، وعمليات الاستكشاف حسب البرامج المعتمدة بالخصوص.

وتأمل شركة الخليج العربي إلى رفع احتياطاتها النفطية وتعويض ما تنتجه من نفط وغاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك