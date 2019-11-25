الصغير: هناك تعاون وثيق بين القيادة العامة للجيش مع الجانب الأمريكي منذ بداية حرب طرابلس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير إن البرلمان تفاجأ بالبيان الأمريكي الذي دعا فيه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بوقف هجماته على طرابلس، مشيراً إلى أن ذلك نابعاً من معلومات خاطئة قدمها وفد حكومة الوفاق الذي يرعى المليشيات في طرابلس.

الصغير وفي حديث لــ”DW عربية”أمس الأحد أشار إلى أن مجلس النواب طالب بعد البيان بلقاء أعضاء بالكونغرس الأمريكي لتوضيح الصورة بأنه لا توجد قوات روسية والقيادة العامة مكونة من جيش وطني لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات المسلحة الإرهابية القادمين من سوريا.

وأضاف: “البيان لا يعكس تغيرا في الموقف الأمريكي من الأزمة حيث هناك تعاون وثيق بين القيادة العامة للجيش مع الجانب الأمريكي منذ بداية حرب طرابلس”.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وأشاد بجهود القائد العام المشير حفتر في مكافحة الإرهاب.