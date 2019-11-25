مالية الوفاق توجه تعميم لعدد من إداراتها بشأن تراخيها وإهمالها في أداء الواجبات

ليبيا – أصدر وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري تعميم إداري إلى مدير إدارة الميزانية وإدارة الخزانة بالإضافة لإدارة المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات.

بومطاري أصدر التعميم نظراً لما لوحظ من تراخي وإهمال في أداء واجبات الإدارات المذكوره أعلاه إتجاه هذا البند الهام من الإنفاق الحكومي.

وأكد على ضرورة أن تتولي اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات إعداد المرتبات الشهرية وإحالة والخلاصات والكشوفات إلى إدارة الميزانية بحد أقصى في 13 من كل شهر.

وألزم التعميم إدارة الميزانية بإعداد التفويضات المالية للمرتبات الشهرية خلال يومين كحد أقصى من تاريخ استلام الكشوفات، مطالباً إدارة الخزانة بإعداد أذونات الصرف والصكوك خلال أربعة أيام من استلام التفويضات.

كما شدد وزير المالية على ضرورة إتمام عملية المراجعة والتدقيق خلال يوم واحد، داعياً إدارة المتابعة بإعداد تقرير عمل منفصل عن مدى التزام الإدارات المعنية بالتوجيهات الإدارية الصادرة.

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