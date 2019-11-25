فريق طبي ليبي ينجح في إجراء 4 عمليات قلب مفتوح للأطفال بمركز طبرق الطبي

أخبار ليبيا 24 –خاص

أجريت خلال اليوم الماضيين بمركز طبرق الطبي أرع عمليات قلب مفتوح ناجحة للأطفال، وذلك من قبل أطباء ليبيين.

وقال عدنان بودية مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي، لأخبار ليبيا 24، إن مركز طبرق الطبي أجرى عمليات القلب المفتوح بنجاح لأربعة أطفال، بإيادي وطنية خلال اليومين الماضيين، ومن دون مساعدة أي طاقم طبي أجنبي زائر.

وأضاف، “أن منذ ثلاث سنوات انطلق بمركز طبرق الطبي برنامج جراحة القلب المفتوح للأطفال عبر أطباء زوار، وقد شن الكثير حربًا على المركز، بأن الطبيب الليبي عاجز لوحده عن إجراء مثل هذه الجراحة، ولكن بفضل من الله وتوفيقه نجح هذا البرنامج وبعد هذه المدة، أصبح لدينا أطباء ليبيين قادرين على إجراء العمليات”.

وذكر بودية، أن العمليات أجريت لكل من الطفل “أيوب علي إبراهيم” من شحات وعمر (3سنوات) وكانت عبارة عن إغلاق ثقب بين الأذينين، وكذلك الطفلة “سلسبيل مبروك محمد” من إجدابيا (9 سنوات) وهي عبارة عن إغلاق ثقب بين الأذينين، والطفل “نور نصر إدريس” (4 أشهر) من البيضاء، وكانت العملية عبارة عن ربط وصله شريانية، والطفل “طاهر بشير عبدالسلام” (سنة واحدة) من بنغازي، وكانت العملية عبارة عن ربط وصلة شريانيه.

وأكد بودية، أن الطاقم الطبي أكد على نجاح العمليات وتواجد الأطفال تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق الطبي. وأفاد بودية أن لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة دور كبير في دعم هذا البرنامج.

وأكد، أن عدد العمليات التي أجراها الطاقم الطبي الليبي حتى الآن (11) عملية وجميعها كانت ناجحة، مشيرًا إلى أن العمليات مستمرة بواقع عمليتين كل أسبوع حسب القوائم الموجودة لدى المركز.

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