عماري زايد يبحث أوضاع طلبة الطيران التجاري والمراقبين الجويين الدارسين في الخارج

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد أمس الأحد وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق بحضور مدير إدارة الملحقين وشؤون الموفدين بوزارة التعليم صالح الغول والمدير المالي لوزارة المواصلات عمر الترجماني.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق أوضاع طلبة الطيران التجاري والمراقبين الجويين الدارسين في الخارج حيث تم الاتفاق على آلية بين الوزارتين لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن نقل تبعية الملف لوزارة المواصلات.

كما تناول الحضور عددا من الصعوبات التي تواجه الطلبة ووضع حلول عاجلة لها خلال العام المالي الحالي والعام المالي القادم.

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