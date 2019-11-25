عقيلة صالح يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم، برئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، التابعة للحكومة المؤقتة، حيث تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه اللجنة.

وعبر المستشار صالح عن أهمية إجراء الانتخابات، خاصة بعد تحرير الجيش لأغلب مدن ومناطق ليبيا، مؤكدا على دعمه لقرار تشكيل اللجنة لتكون الانتخابات البلدية تحت إشراف الجهات الشرعية، وبتأمين من الجيش والشرطة.

من جهتهم أكد رئيس وأعضاء اللجنة على جاهزيتهم واستعدادهم للإعداد والإشراف والمراقبة على انتخابات المجالس البلدية القادمة وفق التشريعات النافذة.

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