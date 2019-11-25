مركزي البيضاء يبحث تحسين المؤشر الخاص بالإنتشار المصرفي

ليبيا – عقدت اللجنة المشكلة من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري بخصوص الانتشار المصرفي للعام الحالي اجتماعها الثالث أمس الأحد بمدينة بنغازي.

رئيس اللجنة ومدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي إدريس الاحيمر قال وفقاً للمكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي البيضاء إن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع نماذج الاستبيانات المعدة من قبل اللجنة بخصوص تحسين المؤشر الخاص بالانتشار المصرفي.

يُشار إلى أن اعضاء اللجنة تتكون من “خالد الزوام مدير ادارة الشؤون المصرفية والقضايا،محمد زوبي مدير إدارة الرقابة المكتبية،هيثم المنصوري موظف بوحدة الاستقرار بالمصرف،عبدالغفار المنفي رئيس مركز الدراسات الاكتوارية،أنس بعيرة رئيس مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي” بالإضافة إلى عدنان نافو وعيسى الفضلي من جامعة بنغازي.

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