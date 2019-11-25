وزيرا خارجية الأردن ومصر يبحثان التطورات في ليبيا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، مع نظيره المصري سامح شكري عددا من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها الملف الليبي.

جرى ذلك خلال لقاء جمعهما قبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية، فقد تبادل الوزيران وجهات النظر حول الأزمات في ليبيا واليمن وسوريا، وآليات تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين استمرار العمل المشترك في مواجهة هذه التحديات وخدمة القضايا العربية.

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