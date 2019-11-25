صحة المؤقتة تبحث المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات الصحية لمواطني الجنوب

ليبيا – عقد وزير الصحة في الحكومة المؤقتة سعد عقوب اجتماعًا موسعًا ضم عضو مجلس النواب عن الجنوب برفقة نائب رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية ابراهيم غلبون.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لصحة المؤقتة كافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وذلك على ضوء معطيات الأوضاع الراهنة في البلاد والتغير في خارطة الأمراض والمؤشرات الصحية بمدن وبلديات المنطقة الجنوبية.

وتطرق وزير الصحة إلى آخر التطورات في قطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية،مشيدًا في الوقت ذاته بجهود رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووقوفه الدائم والداعم لوزارة الصحة من أجل النهوض بالقطاع الصحي بالجنوب ودوره الفاعل في معالجة مشاكل القطاع خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد من انقسام سياسي وانعدام الموارد والإمكانيات.

وبحث الوزير جملة من المواضيع أهمها شرح الموقف العام للمرافق الصحية بالجنوب والدعم المقدم من قبل وزارة الصحة للمستشفيات العامة والقروية والإمداد الطبي،متعهدآ باتخاذ الإجراءات العاجلة كافة حول تذليل الصعوبات أمام المرافق الصحية والسعي إلى حل المشاكل كافة واستكمال النواقص الطبية عبر جهاز الإمداد الطبي .

وأكد عقوب بأن الوزارة ستتجه إلى تحسين الخدمات الصحية بمدن وقري وبلديات الجنوب وذلك بعد صرف المخصصات المالية من باب التحسين والتطوير واستحدث وتطوير عدد من المرافق الصحية ودعمها بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية وفقًا لإستراتيجية وزارة الصحة لعام 2019.

كما شدد على أهمية التخطيط الجيّد لتفادي نقص بنود الإمداد الطبي وخصوصًا عند الأزمات،مشيرًا في الوقت ذاته إلى إنشاء فرع لجهاز الإمداد الطبي بهدف توفير الدعم وتطوير نُظم الطوارئ وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعاف والعلاج.

وزير الصحة أكد على أهمية تكاثف الجهود بين كافة العاملين في القطاع الصحي بالجنوب للدفع بعجلة العمل إلى الأمام،مشددآ على ضرورة اتخاذ عدة تدابير وآليات التعاون اليومي والمستمر فيما بين القطاعات الصحية بالجنوب وتحديد الاحتياجات الفعلية وتذليل كافة الصعاب وفق الإمكانيات المتاحة لحل كافة المختنقات العاجلة والطارئة بما تلبي متطلبات المراحلة حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي وذلك من خلال تنسيق الجهود وتقديم كامل الدعم وتأخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما جرى على هامش الاجتماع إقامة حفلآ تكريمياً من قبل المجلس التسييري لبلدية براك الشاطئ وتقديم شهادة تقدير و درعآ تذكاريآ لوزير الصحة سعد عقوب وشهادة تقدير لوكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي وشهادة تقدير للوكيل المساعد بديوان غيث دربوك على مجهوداتهم المتواصلة في دعم القطاع الصحي ببلدية براك الشاطئ.

هذا وحضر الإجتماع كل من عميد بلدية براك الشاطئ الجيلان علي وعضو مجلس البلدي براك ورئيس لجنة الأزمة عبدالرحيم ابراهيم ومدير مستشفى ققم العام وليد عيسى.

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