الخارجية البحرينية: زيارة السراج خاصة ولم تناقش الأمور السياسية

نفى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد مناقشة ملك البحرين حمد آل خليفة الأوضاع في ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

بن أحمد وفي تغريدة له على تويتر أوضح أن السراج يقوم بزيارة خاصة إلى مملكة البحرين، وأنه لم يكن هناك أي جدول أعمال لمناقشة المواضيع السياسية معه، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بموقفها الثابت في عدم التدخل بشؤون الدول الشقيقة والصديقة.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي قد نشر أمس إيجازا صحفيا مفصلا، قال فيه إن السراج بحث مع ملك البحرين آخر التطورات في ليبيا، وما وصفه بالعدوان على طرابلس والتدخلات الخارجية.

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