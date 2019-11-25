باشاآغا لـ الجماعات المسلحة في طرابلس: أوقفوا إبتزازكم وتدخلكم في مؤسسات الدولة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بأن استتباب الأمن وبسطه عامل أساسي ومهم في بناء الدول والمجتمعات.

باشاآغا شدد في مقطر مصور نشره المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق على ضرورة محاسبة معرقلي مسار أمن الدولة من خلال تعدي من وصفهم بـ” الجماعات المسلحة ” على المؤسسات الحيوية للدولة، موضحاً بأن وضع خطة أمنية مشددة مهمة من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي.

وأشار عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة إلى ضرورة إعداد خطة إعلامية محكمة للرد على الإعلام المضاد من خلال الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتشدق بها من هم على هرم هذه المؤسسات الإعلامية المضللة.

باشآغا نوّه إلى ضرورة محاسبة كل من تشكل حريته خطر على أمن الوطن والمواطن للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.