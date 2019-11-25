الزواوي يكشف عن سبب انقطاع الاتصالات والإنترنت في عدة مناطق

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت عدة مناطق في ليبيا اليوم الإثنين انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت خاصة في المنطقة الممتدة من سيلين ومسلاتة إلى سرت والمنطقة الجنوبية بالكامل اضافة الى المنطقة الشرقية

وأوضح رئيس قسم الإعلام والنشاط والمسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية بشركة المدار محمد الزواوي أن العطل كان نتيحة قطع وصلة الربط “كابل الألياف البصرية” في منطقة الخمس والخاصة بالشركة الناقلة .

الزواوي أضاف – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن شركة المدار فتحت مسار آخر للتشغيل، مؤكدا أن شركة هاتف ليبيا تعمل على إصلاح العطل .

وكانت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة قد أشارت في صفحتها على فيسبوك أن تردي خدمات الاتصالات ناتج عن انقطاع كابل الألياف البصرية (NGBN) بمدينة مصراتة على بعد11 كم في اتجاه الخمس .

الشركة نوهت إلى أن السبب قيام أحد المواطنين بالحفر مما تسبب في توقف حركة الاتصالات على المناطق “الوسطى والجنوبية والشرقية” وجاري العمل على صيانة الكابل لعودة الاتصالات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24