الغرابلي: حفتر لا يستطيع فرض حظر جوي فوق طرابلس لأنه يفتقر للإمكانيات

ليبيا – قال رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل وعضو اللجنة التأسيسية لملتقى الزاوية الطاهر الغرابلي إن من وصفهم بـ”قوات حفتر ” (القوات المسلحة الليبية) لاتسطيع فرض حظر جوي على العاصمة طرابلس.

الغرابلي وفي مداخلة مع تلفزيون “العربي الجديد” القطري أمس الأحد تابعتها صحيفة المرصد أضاف:” في حال قسمنا الجو إلى طيران عسكري ومدني فإن الطيران العسكري التابع لحكومة الوفاق يستطيع أن يقلع متى شاء وهو يدافع عن نفسه ويصد الهجوم وهو طرف في المعركة”.

وتابع:” أما إذا أخذنا الحظر على الطيران المدني فأنه لا يستطيع الحظر كون حظر الطيران المدني يحتاج إلى وسائل وإمكانيات كبيرة ومطار معيتيقة يقع تحت سيطرة الوفاق وتحت حمايتها والأجواء كلها تعتبر داخل البحر وبعيدة عن ما وصفه بـ”طيران حفتر” (السلاح الجوي الليبي) لا يستطيع أن يقوم بقرصنة جوية”.

الغرابلي إختتم حديثه بالقول:” حفتر بإعلان فرض الحظر الجوي يريد أن يرفع معنويات جنوده المنهارة على الأرض ويعرف ويدرك أن جنوده لا تسطيع التحرك دون غطاء جوي وهم يخشون أن تقوم طائراتنا برد فعل قوي”.

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