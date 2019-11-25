عمران: تم منعنا بالقوة من حضور ورشة الهيئة البرقاوية

أعربت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، عن استنكارها لواقعة منع أعضاء هيئة الدستور من حضور ورشة عمل للهيئة البرقاوية في العاصمة طرابلس بـ”القوة”.

وقالت عمران، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن الورشة تم الإعلان عنها منذ فترة، ووجهت الدعوة لكل من مجلس النواب، ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي، والهيئة الفزانية والطرابلسية، إضافة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وبعد انطلاق الجلسة صباح اليوم الاثنين، تم منع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من حضور ورشة العمل بالقوة وذلك من قبل المنظمين ومن بينهم رئيس الهيئة البرقاوية عبد الحميد الكزه، وعضو مجلس الدولة أحمد لنقي، على الرغم من تواصلهم مع أعضاء هيئة الدستور ودعوتهم للحضور”.

وبينت عمران، أن أسباب منع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من الحضور هو الترويج للنظام الفيدرالي والانفصال وتقسيم البلاد، الأمر الذي يتقاطع مع مشروع الدستور، قائلة “تم منعنا من الدخول خشية من أن نؤثر على مشروعهم الفيدرالي لتقسيم ليبيا”.

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