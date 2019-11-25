المؤسسة الوطنية للموارد المائية تعد بدعم بلدية طبرق للتغلب على نقص المياه

تعهدت المؤسسة الوطنية للموارد المائية التابعة للحكومة الموقتة، بتقديم الدعم اللازم لبلدية طبرق من أجل مساعدتها في معالجة أزمة نقص مياه الشرب في المدينة وتذليل العقبات أمام المشاريع الخاصة بالمياه في البلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، صباح اليوم الإثنين، مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة المهندس عوض الدرسي والذي خصص لبحث سبل تذليل كافة العقبات أمام مشاريع المياه ببلدية طبرق.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس لـ«بوابة الوسط» إن بوالخطابية والدرسي تطرقا للمشاكل والعقبات التي تواجه البلدية في تنفيذ مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، مشيرا إلى أن المجلس التسييري يسعى للبحث عن بدائل لتوفير مياه الشرب.

وأوضح يونس أن من بين هذه البدائل التعجيل في صيانة محطة طبرق لتحلية مياه البحر أو تشغيل محطات التناضح العكسي بالمناطق المجاورة للمدينة للتخفيف من الاختناق والضغوط الحاصلة على محطة التحلية التي تعد المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

وأضاف يونس أن رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة المهندس عوض الدرسي أكد استعداد المؤسسة لتقديم العون لبلدية طبرق لمعالجة أزمة المياه والصرف الصحي بتعليمات من رئيس الحكومة الموقتة.

وتعاني بلدية طبرق منذ فترة طويلة من نقص شديد في مياه الشرب بسبب قدم محطة التحلية وعدم إجراء صيانة لها منذ أكثر من 19 عاما.

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