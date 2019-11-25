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تحضيرات لتأمين طرابلس بعد سيطرة الجيش عليها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحضيرا لـ”تأمين العاصمة طرابلس بعد سيطرة الجيش عليها”.. زار آمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية العميد مختار فرنانة مقر سرية الشرطة العسكرية بصرمان وذلك لوضع خطة لتوزيع أفراد السرية على البوابات والتمركزات الأمنية.

والتقى العميد مختار فرنانة بسرية الشرطة العسكرية المتواجدة بمقر سجن المنطقة واطلع على آلية العمل والانضباط بها إضافة إلى الإعداد لتوزيع أفراد الشرطة العسكرية على البوابات والدوريات استعدادا للدخول إلى مدينة طرابلس وتأمينها.

وتضمنت الزيارة أيضا اجتماعا مع أمراء الشرطة العسكرية بصرمان والتباحث حول آلية تأمين العاصمة بعد سيطرة الجيش عليها والنقاط التي سيتم التمركز فيها من قبل أفراد الشرطة العسكرية، كما حضر فرنانة الجمع اليومي لسرية الشرطة العسكرية وإعطاءهم فكرة عن فحوى الزيارة والخطط التي سيتم تفعيلها مستقبلا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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