وزير الصحة يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة حزمة من المواضيع

عقد وزير الصحة سعد عقوب اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة حزمة من المواضيع والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام بالوزارة.

الاجتماع تمت خلاله مناقشة تنظيم العمل بالقطاع الصحي، ومصروفات عام ألفين وتسعة عشر، وإتمام الحساب الختامي وميزانية العام الحالي، إلى جانب الملاك الوظيفي ومعدلات الأداء، وآلية تدوير الأدوية والمعدات الطبية بين المستشفيات التعليمية، كما تم استعراض خطة الوزارة للعام القادم في مجال التدريب بالداخل والخارج، إضافة لتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة مع المستشفيات داخل وخارج ليبيا.

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