بعد تحرير الجيش لأغلب المدن والمناطق.. صالح يؤكد على ضرورة سرعة إجراء انتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.

وتناول اللقاء الذي عقد صباح اليوم الإثنين أهم التحديات التي تواجه اللجنة .

وعبر صالح عن أهمية إجراء الانتخابات خاصة بعد تحرير الجيش لأغلب مدن ومناطق ليبيا، مؤكدًا دعمه لقرار تشكيل اللجنة لتكون الانتخابات البلدية تحت إشراف الجهات الشرعية وبتأمين الجيش والشرطة .

وفي سياق متصل، أكد رئيس وأعضاء اللجنة على جاهزية اللجنة واستعدادها للإعداد والإشراف والمراقبة وفق التشريعات النافذة .

وأكد رئيس اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع عن جاهزية اللجنة للتحضير للانتخابات المقبلة على مستوى البلديات التابعة للحكومة المؤقتة.

وكان عبدالشفيع منح الإذن للجنة بالبدء بالانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة خلال اجتماع عقد في السادس من نوفمبر بمقرّ رئاسة الوزراء بمنطقة قرنادة مع رئيس مجلس الوزراء .

وقال رئيس اللجنة إنّهم على أهبة الاستعداد في انتظار تعليمات رئيس الوزراء و وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة لتحديد البلديات المستهدفة.

يشار إلى ان العديد من المجالس البلدية في نطاق الحكومة المؤقتة منتهية الولاية فيما تستمر المجالس التسييرية المكلفة بمهامها لمنع حدوث فراغ إداراي وتنفيذي بالبلديات.

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