أزمة التفويضات تتصاعد.. وتلويح بإجراءات تصعيدية

دعت تنسيقية طلبة تفويضات 2019 الطلبة المشمولين بالقرار 1310 لسنة 2018 للدراسة بالخارج إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس بسبب تأخر الإجراءات الخاصة بمشاريع تفويضاتهم المالية لسنة 2019 وقرب انتهاء السنة المالية، ولحث الجهات الفاعلة على استكمال إجراءات تنفيذ مشاريع التفويضات قبل انتهاء السنة المالية.

وقال عضو هيئة تدريس بجامعة طبرق وعضو تنسيقية طلبة تفويضات 2019، حمزة المنفي، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الاثنين، ان الطلبة امتثلوا للائحة الإيفاد للدراسة في الخارج والتي اعتمدها المجلس الرئاسي بالقرار 1310 وحدد شروط الإيفاد بالكامل، حيث بينت المادة الثالثة أن يتحصل الطالب على قبول من إحدى 300 جامعة في العالم.

وأضاف المنفي أن الطلبة سعوا للحصول على قبولات بناء على الشروط، ثم قامت وزارة التعليم بفرز التفويضات خلال ستة أشهر وبعد ظهور القوائم اعترض عدد من الطلبة لعدم وجود أسمائهم لتقوم الوزارة بفتح رابط تظلم وبعد ذلك قامت بنشر القوائم النهائية.

وأبدى المنفي استغربه من رد ديوان المحاسبة على التفويضات حيت تقدم باعتراض للمجلس الرئاسي ووزارة التخطيط.

ولفت إلى أن السنة المالية والمستندات المصلحية ستقفل في أقل من شهر من الآن، مطالبا الوزارة والوزير المكلف بالتدخل مباشرة وحل هذا الإشكال، وقال “نحن نطالب المجلس الرئاسي ووزارة التعليم النظر في تفويضاتنا وإذا هنالك أخطاء تعدل وتنقح وترسل للديوان والديوان يرسلها للجهات الأخرى سواء من حيث الأخطاء الفنية التي ترد في جميع الجهات من حيث تكرار الأسماء أو غياب الرقم الوطني وننتظر من ديوان المحاسبة توضيح سبب الرفض”.

من جانبه، قال عضو تنسيقية الطلبة لتفويضات 2019 عبدالباري أبوزيد من طرابلس قناة “NEWS 218″، انهم دعوا الى وقفة احتجاجية امام المجلس الرئاسي في طرابلس الأربعاء المقبل بعد ان لمسوا مماطلة من وزارة التعليم وديوان المحاسبة في تمرير مشروع التفويضات لعام 2019.

وأضاف أبوزيد أن المشكلة في الوزارة بالرغم ان اللائحة قانونية 100%، وتعد طفرة للرقي بالعملية التعليمية في ليبيا ومحصنة قانونا وتقبل اي طعن هي والقرارات المكملة لها الذي اعطى الحق لكل ليبي وليبية بحق الدراسة على حساب المجتمع للتطوير والتعليم والطلبة المتقدمين مستوفين الشروط من افضل 300 جامعة ولديهم مدة محددة لبدء دراستهم.

وذكر أبوزيد “نحن استوفينا كل الامور وعلى كل الاصعدة، عددنا 7600 طالب من كل مدن ليبيا سيأتون الى العاصمة للمطالبة بتمرير مشروع التفويضات لأننا استوفينا كل الشروط المطلوبة ولدينا دعوة للدكتور عثمان عبدالجليل لإدارة الوزارة من جديد لان فترة توليه المنصب شهدت اصلاحات عديدة.. صحيح يوجد بعض الاخطاء ولكن بالمجمل كانت ادارته للوزارة رشيدة”.

ولفت إلى الوزير المكلف بحقيبة التعليم محمد عماري زايد تواصل مع الطلبة وكان متعاونا، مبينا أن لديهم إشكاليات مع إدارة الشؤون الادارية والمالية، معربا عن أمله في ان يمرروا المشروع، مؤكدا أنه “في حال لم تسمع مطالبنا فسنلجأ للتصعيد وفق الاطر القانونية”.

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