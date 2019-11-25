التعرف على هوية جثة مشوهة عثر عليها في الأبيار

أكد مصدر عائلي مساء اليوم الإثنين، أن الجثة المشوهة التي عثر عليها في بلدة الأبيار شرق مدينة بنغازي ونقلت إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تعود للمواطن «فرج خلف الله منصور الفرجاني».

وأوضحت إحدى قريبات المواطن فرج خلف الله منصور الفرجاني لـ«بوابة الوسط» أنه من مواليد العام 1968 ومن سكان منطقة أرض زواوة في مدينة بنغازي ومتزوج ولديه خمسة أطفال، وكان يعمل سائق شاحنة.

وأضافت أن فرج خلف الله منصور الفرجاني تعرض «للخطف من منزله على يد شخصين ملثمين عند الساعة العاشرة مساء يوم السبت الماضي كانوا يستقلون سيارة مدنية وأخبروه أنهما من جهاز الأمن الداخلي»، مشيرة إلى أن العائلة لم تتلقَ أي معلومات عن سبب خطفه.

وذكرت أن الطب الشرعي «اليوم أثبت أن فرج خلف الله منصور الفرجاني شرب مادة تسببت في وفاته وسلخ جلد وجهه» لافتة إلى أن عائلته تطالب الحكومة الموقتة بالكشف عن الجناة المتورطين في الحادث.

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وقال مصدر طبي لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي تسلم جثة مشوهة عُثر عليها في ضواحي بلدة الأبيار (62 كلم) شرق مدينة بنغازي.

وأوضح المصدر أن الجثة تعود «لشخص كُبلت يداه خلف رأسه وآثار هجوم الحيوانات بأنحاء متفرقة من جسمه، وشوهت وجهه بالكامل بعد أن ألقيت الجثة في العراء»، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات على الفور، وفي انتظار تقرير الطبيب الشرعي.

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