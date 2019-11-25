مساعٍ لحل أكثر الأزمات تعقيدا في طبرق

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي على التعاون المسبق بين المؤسسة والمجلس التسييري لبلدية طبرق من أجل توفير المياه ومعالجة الصرف الصحي، وهي أزمات تعاني منها طبرق منذ فترة طويلة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الدرسي ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، طالب فيه الأخير شركة المياه والصرف الصحي في طبرق بتوزيع المياه على الأحياء التي لا تتوفر فيها شبكة مياه عن طريق السيارات التابعة للشركة وبأسعار رمزية.

ووفق بيان للمجلس البلدي، فقد طالب بوالخطابية أيضا من الشركة بتزويد البلدية بجدول توزيع المياه على المدينة، مشيرا إلى أن البلدية قد تعاقدت على العديد من المشاريع الخاصة بالمياه والصرف الصحي بالمدينة.

وأكد المجتمعون أهمية توفير المعدات والآلات اللازمة للشركة، وأن تقف الشركة الأم في البيضاء مع مكتب طبرق لإعادة كل المعدات والآلات بعد إصلاحها.

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