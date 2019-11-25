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مُهاجمًا قوات الجيش .. جويلي : حفتر يشتري ضعاف النفوس وأراذل القوم بالأموال

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، التابعة لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أسامة جويلي أن الأيام الماضية، شهدت نشاط ما وصفهم بـ”رؤوس الفتنة” في المنطقة الغربية، بعد فشل دخول قوات حفتر إلى طرابلس.

جويلي هاجم قوات الجيش التابعة لحفتر ، في بيان له، موضحًا أنهم استعانوا بمرتزقة من دول مختلفة.

وتابع أن حفتر يشتري ضعاف النفوس وأراذل القوم بالأموال، والسيارات غير مبالين بجر مدنهم والمنطقة بأسرها إلى حرب دامية نتيجتها آلاف المُهجرين والضحايا الأبرياء، حسب وصفه .

وأضاف أن هذه الحرب عمل الصالحون من كل المدن والقبائل في المنطقة على منعها حفاظًا على الأنفس والأموال والأعراض، مُتابعًا: “ما غرهم إلا اللين، والعفو عن من أجرم قبلهم، وكنا بهذا العفو والتسامح نرجو عودتهم إلى الحق ووأد الفتنة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحالقة”.

واختتم آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية: “إننا نحذر كل العابيثن، بأن الرد سيكون قاسيًا وسنسحقهم بأسر مما يتصورون”.

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تعليقات

  • ياحمار انت تعكس الحقيقة فحثالة المجتمع من الخوان كلاب النار امثالك من مهربى البشر وسراق المال العام وانت من تجلب المرتزقة وهذا ثابت عندما امسك اهالى السراق وهى تحت سيطرة الوفاق باحد المرتزقة من تشاد واعترف بتبعيته لك يامجرم اما الجيش الوطنى فنال ثقة نواب الشعب فهل هم ارزل الناس وانتم ايها العملاء والخونة للمحتل الخارجى عقلاء ام انك مجنون ولتدرى شينو تقول ولان القران الكريم تبيان لكى شئ فان صفاتك وردت فى قوله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12)

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    • صحيت
      كفيت ووفيت
      والجويلي مش حمار ، لا
      الحمار كويس
      الجويلي إبليس
      الجويلي يلبس عالناس
      لكن هو فاشل في الأغلب
      تحية للرجال الذين يدركون خبث هؤلاء الأراذل الذين يقولون على الجيش أراذا
      تحية لمن أبصر حال هؤلاء الأوباش الذين يقولون على الجيش أوباش
      تحية لهؤلاء الذين يعلمون أن العدوان هو ما يقوم به المليشيات والإخوان وأعوانهم بقيادة قطر وأردوغان

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