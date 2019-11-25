إفشال محاولاتي التفاف للجماعات المسلحة في الطويشة والرملة

طرابلس-العنوان

تمكنت وحدات من القوات المسلحة اليوم الإثنين من إفشال محاولة التفاف قامت بها الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق على مفترق الطويشة.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي، المنذر الخرطوش، إن اللواء 106 مجحفل والكتائب المساندة على رأسها كتيبة عقبة بن نافع نجحت في ضرب مجموعة مسلحة حاولت الالتفاف على مفترق الطويشة، إضافة إلى مجموعة أخرى حاولت الهجوم على مواقع القوات المسلحة في محيط الرملة.

وأضاف الخرطوش، أن مدفعية الهاوزر نجحت يوم الأحد في تدمير مخزن ذخيرة في محيط كوبري السواني.

وأكد، أن اللواء 73 مشاة تقدم اليوم الإثنين في نقاط جديدة في محيط معسكر النقلية بعد محاولات يائسة للجماعات المسلحة لوقف التقدم.