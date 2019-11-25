جويلي يتوعد بـ ” رد قاسٍ ” على التحركات في مناطق غرب طرابلس

ليبيا – أصدر آمر ” غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية ” التابعة للوفاق أسامة جويلي بيانه رقم 13حول بعض التحركات في المنطقة الغربية عقب الأنباء والتقارير عن التحركات التي جرت في محيط صبراتة وصرمان والزاوية .

وقال جويلي في بيانه : ” لقد لاحظنا في الأيام الماضية زيادة نشاط رؤوس الفتنة في المنطقة الغربية بعد فشل عدوانهم الهمجي على طرابلس رغم إستعانتهم بمرتزقة من دول مختلفة لأن الله سبحانه تعالى لايصلح عمل المفسدين ” في إشارة

وأضاف أن هؤلاء دون تسميتهم ” يشترون من وصفهم بـ ” ضعاف النفوس وأرادل القوم بالأموال والسيارات غير مبالين بجر مدنهم والمنطقة بأسرها إلى حرب دامية نتيجتها آلاف المهجرين والضحايا من الأبرياء ” .

وتابع جويلي أن هذه الحرب المحتملة قد عمل من أسماهم ” الصالحون من كل المدن والقبائل في المنطقة على منعها حفاظا على الأنفس والأموال والأعراض ” .

ولكنه عاد وتوعد من كان قد وصفهم بضعاف النفوس بقوله أن ” ماغرهم الآن إلا اللين والعفو عن من أجرم قبلهم وكنا بهذا العفو والتسامح نرجوا عودتهم إلى الحق ووأد الفتنة التي وصفها رسول الله صلى عليه وسلم بالحالقه ” ، لكنه لم يحدد ما إذا كان المعنيين بهذا الحديث هم من عفا عنهم من خصومه السابقين في فجر ليبيا أو من الطرف الآخر .

وختم بيانه بالقول : ” إننا نحدر كل العابثين بأن الرد إن شاء الله سيكون قاسيا وسنسحقهم بأسرع مما يتصورن وعلى الباغي تدور الدوائر ” .

المرصد – متابعات

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