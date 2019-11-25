إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بطرابلس

أحيت وحدة دعم وتمكين المرأة بحكومة الوفاق، يوم مناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار “كفانا”، برعاية الهيئة العامة للثقافة، وحضور رئيس قسم شرطة النسائية العميد فوزية عقاب، فيما تم إطلاق حملة “16 يوما” لمناهضة العنف ضد المرأة.

وذكر مكتب العلاقات العامة في مديرية أمن طرابلس في بيان، أن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نوفمبر)، يهدف إلى رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة.

وأضاف البيان أنه وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لا تزال مختفية، حيث تم استهداف مؤسسات المجتمع المدني والمكاتب التابعة لوحدة دعم وتمكين المرأة بمؤسسات الدولة.

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