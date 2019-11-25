تطور ينذر بتفاقم أزمة القمامة في طرابلس

أعلنت بلدية حي الأندلس، مساء الاثنين، أن الشركة المشغلة للمكب المرحلي “الكريمية” قررت إغلاق المكب بسبب عدم صرف مخصصات النظافة للبلدية.

وقالت البلدية في بيان وجهته لسكان بلدية حي الأندلس، إن الشركات المساندة التي تم تكليفها من قبل المجلس البلدي ستتوقف كذلك عن العمل لعدم وجود مكب بديل وعدم صرف مخصصات النظافة.

يشار إلى أن أزمة القمامة تفاقمت في حي الأندلس بسبب الاشتباكات المسلحة الدائرة في جنوب طرابلس، وعملت البلدية على تحويل نقل القمامة من المكب النهائي سيدي السائح إلى مكب الكريمة.

وكانت البلدية أعلنت في وقت سابق شروعها في حملة نظافة في سوق الحي الإسلامي رغم عدم توفر المخصصات المالية الكافية.

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