مقدم براق: نؤيد القيادة العامة.. وضغوطات من “داخلية الوفاق”

قام مدير أمن باطن الجبل المقدم عبدالحميد براق، رفقة مساعد الشؤون الأمنية ومساعد الشؤون العامة، بجولة تفقدية للمراكز والأقسام والوحدات الأمنية التابعة للمُديرية، وذلك في إطار رفع معنويات أعضاء الشرطة وأفراد الأمن.

وبدأ المقدم براق زيارته لقسم المرور والتراخيص للاطلاع على سير العمل فيه، ثم توجه إلى مركز شرطة تيجي والتقى فيه أعضاء الشرطة، مؤكدا لهم تأييد ودعم القيادة العامة للجيش الوطني، وأن كل ضغوطات وإجراءات “داخلية الوفاق” لإيقاف مرتبات الشرطة وكل العاملين بالمديرية لن يؤثر على سير عمل أعضاء الأمن.

وأكد المقدم براق أن الشرطة في خدمة المواطن والوطن وهي جهة مدنية تقوم بمكافحة الجريمة وبسط الأمن في كل أرجاء البلاد وتعمل بانضباط لتحقيق الاستقرار بمساندة الجيش الوطني الذي يقوم بواجبه الوطني دون تردد.

ولفت إلى أن “الوطن يحتاج لنا والوقوف وقفة رجل واحد في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا، ومن واجبنا التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار بلادنا ومن واجبنا حماية كل الممتلكات العامة والخاصة”.

وشدد مدير أمن باطن الجبل على أهمية التزام كافة أعضاء الأمن بأداء واجبهم الوطني، وأن هذه الفترة العصيبة والحرجة تحتاج العزم والصبر لحين تحقيق النصر من قبل الجيش الوطني.

يشار إلى أن زيارة مدير أمن باطن الجبل المقدم عبدالحميد براق شملت الزيارة مكتب البحث الجنائي ومكتب الأهداف الحيوية.

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