الأحيرش يبحث الصعوبات التي تواجه لجنة العمل التطوعي

أخبار ليبيا 24

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بالحكومة المؤقتة عبدالرحمن الأحيرش، خلال لقائه مع مدير اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية علي حممو اليوم الإثنين، الصعوبات والعراقيل التي توجه عمل اللجنة.

وأكد الأحيرش، على الدور المناط بعمل اللجنة كمؤسسة اجتماعية إنسانية تشارك ضمن العديد من المؤسسات الاجتماعية في الاهتمام بالمرحلة الشبابية بجهد متنامي في إعداد الشباب وصقل مواهبهم وتنمية مداركهم للتطوع بخدمة العامل العام الاجتماعي والإنساني.

وأكد حممو خلال اللقاء، أن العمل التطوعي رسالة سامية يساهم في تعميق الانتماء للوطن ويخدم أهدافه السامية ويقاس مدى وعي الإنسان بعضويته في المنظمات التطوعية، وناقش أعمال ومناشط فروع اللجنة بالمنطقة الشرقية والخطة السنوية للعام القادم 2020 والصعوبات والعراقيل التي تواجه عملهم.

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