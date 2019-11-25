اخبار ليبيا الان

تعزيز الأمن في تازربو بـ200 خرّيج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفاء بالذكرى الأولى لملحمة تازربو التي فقد فيها عدد من أبناء المدينة أرواحهم دفاعا عن المنطقة من هجوم داعش في نوفمبر العام الماضي، قامت مديرية الأمن بتخريج الدفعة الثانية من منتسبي مديرية أمن تازربو الذين بلغ عددهم 200 خريج.

وعلى وقع الموسيقى العسكرية قدمت الكراديس، التي سيتم توزيعها على المراكز والنقاط المكلفة بها، عروضا للحاضرين من أعيان المنطقة وأعضاء المجلس الأعلى لقبيلة زوية إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين. وتضمنت الاحتفالية كلمات أكدت ضرورة دعم الأمن وتوحيد الجهود الأمنية.

وكانت هذه العروض بمثابة بداية لعودة الاستقرار الذي لن يتأتى إلا بوجود جيش وشرطة مهمتهما حماية المواطن ومؤسسات الدولة والمحافظة على المنطقة من الإرهاب والفوضى بشتى أنواعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك