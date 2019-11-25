تعزيز الأمن في تازربو بـ200 خرّيج

احتفاء بالذكرى الأولى لملحمة تازربو التي فقد فيها عدد من أبناء المدينة أرواحهم دفاعا عن المنطقة من هجوم داعش في نوفمبر العام الماضي، قامت مديرية الأمن بتخريج الدفعة الثانية من منتسبي مديرية أمن تازربو الذين بلغ عددهم 200 خريج.

وعلى وقع الموسيقى العسكرية قدمت الكراديس، التي سيتم توزيعها على المراكز والنقاط المكلفة بها، عروضا للحاضرين من أعيان المنطقة وأعضاء المجلس الأعلى لقبيلة زوية إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين. وتضمنت الاحتفالية كلمات أكدت ضرورة دعم الأمن وتوحيد الجهود الأمنية.

وكانت هذه العروض بمثابة بداية لعودة الاستقرار الذي لن يتأتى إلا بوجود جيش وشرطة مهمتهما حماية المواطن ومؤسسات الدولة والمحافظة على المنطقة من الإرهاب والفوضى بشتى أنواعها.

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