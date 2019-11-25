طقس ليبيا.. توقعات الحالة الجوية والامطار الليلة ويوم الثلاثاء

توقع خبراء الارصاد في تقرير صادر عن حالة الطقس في ليبيا أن تشهد الاجواء أمطار جيدة متوقعة هذه الليلة ويوم غدٍ الثلاثاء بسهل بنغازي والجبل الأخضر حيث قد تتجاوز الكميات 25 مليمتر، فيما تكون الاحتمالية ضعيفة ومع زخات خفيفة بالخليج والساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

ويتوقع خبراء الارصاد تحرك المنخفض الجوي نحو جنوب اليونان وبالتالي جبهة باردة ستتحرك نحو شمال ليبيا مع تكاثر للسحب الممطرة.

ووفقاً للتقرير فإن التوقعات تشير الى امطار خفيفة ومتفرقة ، 1-7 ملم على الساحل الممتد من طرابلس الى الخمس وزليتن ومصراتة نهار الغد.

وتضعف فرص الهطول مساء.

وبحسب التقرير فإن منطقة الشمال الشرقي يتوقع تواصل التقلبات والامطار والتي تتركز على اجدابيا و سهل بنغازي والجبل الاخضر ، وبالاخص الساحل من بنغازي حتى البيضاء.

فيما يتوقع وفقا للتقرير تساقط امطار تكون متوسطة الى جيدة ومحليا غزيرة بعد ظهر الغد على مناطق غرب الجبل الاخضر ( توكرة ، المرج ، الابيار ، تاكنس ، البيضاء, شحات)، مع توقعات بظهور سحب رعدية .

وبحسب التقرير فإن الكميات المتوقعة مابين 5-15 ملم ، وتتجاوز 25 ببعض المناطق.

وأشار التقرير إلى أنه ومع تحرك المنخفض وابتعاده شرقا من المتوقع أن تصبح الرياح شمالية غربية وبالتالي نتوقع تكاثف السحب على سرت والخليج وكذلك مناطق درنة وطبرق وامساعد، مع احتمال هطول امطار خفيفة ومتفرقة فجر وصباح الاربعاء.

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